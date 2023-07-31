Denizli’de 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 25 gram kokain, 46,2 gram esrar, 79 sentetik ecza hap, 35 ecstasy, 29,5 gram skunk, 28,3 gram eroin ve 22 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Temmuz- 0 Temmuz tarhileri arasında yapılan ayrı ayrı çalışmalarda 25 gram kokain, 46,2 gram esrar, 79 sentetik ecza hap, 35 ecstasy, 29,5 gram skunk, 28,3 gram eroin ve 22,28 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden olduğu şüphelenen 11 bin 395 TL para ele geçirdi. Öte yandan yapılan operasyonlarda 9 uyuşturucu satıcısı şüphelisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.