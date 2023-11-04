Denizli’de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca eş

zamanlı olarak yapılan genel asayiş uygulamasının detayları netleşti.

Dün akşam saatlerinde Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca eş

zamanlı olarak, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması hedefiyle, ilçeler dahil tüm

il genelinde uygulama yaptı. 197 ekip ve 791 personelin katılımıyla, saat: 22:00-00:00 saatleri arasında, umuma açık istirahat, eğlence yerleri, araç ve sürücü denetimleri ile aranması olan şahısların yakalanmalarına yönelik kimlik kontrolleri, suçların önlenmesi ve suç eşyaların ele geçirilmesine yönelik denetim ve kontrollerin sonucu açıklandı. Farklı suçlardan aranması olan 9 şüpheli şahıs ile 1 bakaya ve 5 yoklama kaçağı yakalandı. Yapılan aramalarda: 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör, 1 adet kesici alet, 14 gram esrar, 14 adet uyuşturucu hap ve 1 gram esrar ele geçirildi.

15 iş yerine mevzuat hükümlerine uymamaktan tutanak tutulup, 1 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilerek gerekli adli işlem yapıldı. 166 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı, 16 araç trafikten men edildi, 1

araç sürücüsüne ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçunda adli işlem yapıldı.