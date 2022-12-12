Denizli’de 05 Aralık 2022 - 11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. İşlemleri ardından adli makamlara çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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