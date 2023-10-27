DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde aracıyla evden ayrılan 60 yaşındaki adamdan 2 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Olay, Acıpayam ilçesi Çakır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Veysel Demir, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü 35 AV 9672 plakalı aracıyla sabah saatlerinde evden ayrıldı. Uzun süre eve dönmeyen ve telefonlarına ulaşamayan aile, jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri bölgede bir süre arama çalışması gerçekleştirdi. Demir’in en son bir büfeye uğrayarak alışveriş yaptığı görüntülendi. Demir’in üzerinde bulunan kıyafetlerde gri kazağı ve zayıf bir yapıda olduğu görüldü. Aile, Veysel Demir’i görenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.