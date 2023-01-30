Operasyon sonrası "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 6 tacir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 280 gram metamfetamin, 391 gram esrar, 15 adet sentetik ecza, 1 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

3 şüpheli çok sayıda kaçak malzemeyle yakalandı

3 şüpheli çok sayıda kaçak malzemeyle yakalandı

Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 6 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

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