Denizli’de 26 Aralık 2022 - 02 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, tutuklanan 2 şüpheliden birinin üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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