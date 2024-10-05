Denizli’nin Babadağ ilçesinde 6. Babafest ve 5. Off-Road gösterisi coşkuyla başladı. Tuğba Ger ve Zeynep Casalini’nin performanslarıyla unutulmaz anlar yaşanırken; Tuğba Ger, Belediye Başkanı Murat Kumral ile "Osman’ın Mendili" türküsünü seslendirdi.

Denizli’nin Babadağ ilçesinde düzenlenen 6. Babafest ve 5. Off-Road gösterisinin ilk günü, birbirinden güzel şarkılar ve performanslarla başladı. Festivalin ilk gününde Belediye Başkanı Murat Kumral, İlçe Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter ile birlikte kadın girişimcilerden oluşan stantları ziyaret etti. Festivale, İlçe Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter, milletvekilleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, festivalin ilk gününe katılan ve destek veren tüm Babadağlı hemşehrilerine teşekkür ederek, festivalin tüm coşkusunu paylaştıklarını belirtti. Başkan Kumral, kendisini sahneye davet eden TRT Sanatçısı Tuğba Ger ile birlikte "Osman’ın Mendili" türküsünü söyleyerek büyük alkış topladı.

Festivalin ilk günü, Zeynep Casalini ve Tuğba Ger’in birbirinden güzel şarkıları ve türküleriyle taçlandı. Festival alanında toplanan Babadağ halkı, coşku dolu anlar yaşarken, Zeynep Casalini’nin müzik ziyafeti izleyicilere keyifli dakikalar sundu. Türk halk müziğinin değerli sanatçısı Tuğba Ger ise sahnede performansıyla gönülleri fethetti.

Festivalde birlik ve beraberlik mesajı

Festivalde birlik ve beraberlik mesajı veren Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, festivalin birleştirici gücüne vurgu yaptı. Bu tür organizasyonların halkı bir araya getirdiğini ve Babadağ’ın kültürel mirasını yaşatmada önemli rol oynadığını belirten Başkan Kumral, Babadağ halkına ve katılımcılara teşekkür ederek, festivalin devamında da coşkulu anlar yaşanacağını kaydetti.

Babafest’in ikinci gününde Grup Dar Sokak ve Uğur Işılak sahne alacak. Pazar günü düzenlenecek olan 5. Off-Road gösterisi ile festival, adrenalin dolu anlara da sahne olacak.