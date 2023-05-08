13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Denizli’de kurulacak 2 bin 423 sandıkta 754 bin 368 seçmen oy kullanacak. Seçmen sayısının 2019’da yapılan yerel seçimlere göre yüzde 5,32 arttığı kentte, 57 bin 124 yeni seçmen ise ilk defa sandığa gidecek.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine sayılı günler kalırken, Denizli’de oy kullanacak seçmen sayısı da belli oldu. Seçmen sayısı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine göre yüzde 5.32 artarak 794 bin 504’e yükseldi. Seçmenlerin oy kullanacağı sandık sayısı da 2 bin 423 olarak belirlendi. İlde bir önceki seçimde oy kullanan seçmen sayısı 754 bin 368’di.

57 bin 124 yeni seçmen

Denizli’de 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek seçmenlerin yüzde 7.2’sini ilk kez oy kullanacaklar oluşturuyor. Yeni seçmen sayısı 57 bin 124 olduğunu öğrenildi. En fazla seçmen Pamukkale ilçesinde bulunuyor. İki sandık kurulunun bulunduğu Pamukkale’de 1 nolu bölgede 159 bin 208, 2 nolu bölgede 94 bin 220 olmak üzere 253 bin 428 seçmen oy kullanma hakkına sahip oldu. Merkezefendi ilçesinde ise 1 nolu bölgede 112 bin 125, 2 nolu bölgede 137 bin 999 olmak üzere 250 bin 124 seçmen oy kullanacak. Çivril 46 bin 332 seçmen ile üçüncü, Acıpayam 44 bin 79 seçmen ile dördüncü, Tavas ise 34 bin 156 seçmen ile beşinci sırada yer aldı.

İlçelerdeki seçmen ve sandık sayısı

Denizli’de 14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmenlerin ilçelere dağılımı şu şekilde:

Acıpayam’da 149 sandık ve 44 bin 79 seçmen, Babadağ’da 19 sandık ve 5 bin 19 seçmen, Baklan’da 17 sandık ve 4 bin 383 seçmen, Bekilli’de 22 sandık ve 5 bin 518 seçmen, Beyağaç’ta 22 sandık ve 5 bin 90 seçmen, Bozkurt’ta 35 sandık ve 8 bin 568 seçmen, Buldan’da 80 sandık ve 21 bin 163 seçmen, Çal’da 64 sandık ve 14 bin 840 seçmen, Çameli’nde 53 sandık ve 14 bin 875 seçmen, Çardak’ta 25 sandık ve 6 bin 744 seçmen, Çivril’de 167 sandık ve 46 bin 332 seçmen, Güney’de 35 sandık ve 7 bin 903 seçmen, Honaz’da 72 sandık ve 22 bin 226 seçmen, Kale’de 57 sandık ve 15 bin 38 seçmen, Merkezefendi’de 694 sandık ve 250 bin 154 seçmen, Pamukkale’de 674 sandık ve 253 bin 428 seçmen, Sarayköy’de 81 sandık ve 23 bin 735 seçmen, Serinhisar’da 35 sandık ve 11 bin 283 seçmen, Tavas’ta 122 sandık ve 34 bin 156 seçmen.