Denizli Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği artırmaya yönelik düzenlediği 500 aileye 1000 damızlık koç ve teke desteği projesinin protokolü imzalandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği artırmaya yönelik düzenlediği 500 aileye 1000 damızlık koç ve teke desteği projesinin protokolü imzalandı.

Denizli’de koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilerin, sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için geçtiğimiz yıl 400 adet damızlık koç ve teke desteği sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da küçükbaş hayvan desteği projesine devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu çerçevede Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Şakir Çınar ile “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma” projesi işbirliği protokolünü imzaladı. Protokole, Başkan Zolan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Şakir Çınar ve Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir katıldı. Başkan Zolan’ın her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Çınar, “Tarıma verdiğiniz destekler sayesinde Denizli çiftçisine her gün bir katkı yapıyoruz. Buğday tohumundan zeytin sineği mücadelesine, salkım güvesinden koç teke desteğine kadar birçok konuda verdiğiniz katkıyı çiftçilerimize ulaştırdık. Çiftçimiz, köylümüz size müteşekkir” dedi. Özdemir de, Büyükşehir Belediyesinin kırsala yönelik desteklerinin artarak devam ettiğini belirterek, Başkan Zolan’a teşekkür etti.

“Her dokunuş üretime katkı sağladı”

Başkan Zolan ise güzel bir işin altına birlikte imza attıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak üreten insanlarımıza, çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak için birçok proje hayata geçirdik. Her dokunuş üretime katkı sağladı. Üreten insanlarımız hem daha fazla kazanç sağladı, hem de yaşadıkları yerlerde mutlu oldu. İnsanlarımız ürettiğinde, kendi ayakları üzerinde durduğunda, mutlu olduğunda biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çok mutlu oluyoruz” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birçok alanda işbirliği gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Taze ırklar, verimli sürüler

Denizli genelinde hayvancılıkla uğraşan 500 aileye 2’şer adet olmak üzere 1000 damızlık küçükbaş hayvan desteği verileceğini ifade eden Başkan Zolan, “Çiftçimize, üreticimize katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Verim ve kalitenin artması için yeni teke ve koçların sürülere katılması gerekiyor. Üreticimiz inşallah bu desteklerle sürülerini de yenilemiş olacak. Taze ırklarla daha sağlıklı, kaliteli ve verimli sürülerin oluşmasına imkan sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu desteğimizin vatandaşlarımıza büyük kazanç getirmesini, üretimin artarak ekonomiye katkı sağlamasını temenni ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

500 aileye 1000 damızlık koç ve teke

Konuşmaların ardından protokol Başkan Zolan ve İl Müdürü Çınar tarafından imzalandı. Protokolle 350 aileye 2’şer baş koçluk toklu ile 150 aileye de ikişer baş tekelik çepiç olmak üzere 500 aileye toplamda 1000 küçükbaş hayvan desteği verilecek.