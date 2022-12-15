DENİZLİ(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitim alanında yapılan önemli atılımların ardından Denizli’de de okul öncesi, okul sayıları ve okullaşma oranları son yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 108’e ulaştı.

DENİZLİ(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitim alanında yapılan önemli atılımların ardından Denizli’de de okul öncesi, okul sayıları ve okullaşma oranları son yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 108’e ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimdeki fırsat eşitliğini artırma çerçevesince son bir yılda Türkiye’de gerçekleştirilen değişim ve dönüşümlerle özellikle okul öncesi eğitime erişimi artırmaya yönelik politikalarda büyük değişiklikler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi eğitim alanında yapılan önemli atılımlarla Denizli’de de okul öncesi, okul sayıları ve okullaşma oranları son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Pamukkale İlçesi Hüseyin Erikoğlu Anaokulunda okul öncesi okullaşma oranları hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Bakanlığımız okul öncesinden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in öncülüğü ile ülke genelinde yapılan çalışmalarla ilimizde 64 olan bağımsız resmi anaokulu sayımız 83’e çıktı. Buna paralel olarak da 5 yaş okullaşma oranlarımızda geçmiş yıllara nazaran en yüksek seviyelere ulaştı. Bugün itibari ile Denizli’de okul öncesinde, 5 yaş çağ nüfusu 13 bin 322 olup, 5 yaş ve üzeri okul öncesi eğitime 14 bin 450 öğrencimiz kayıtlıdır. 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 108 oldu” dedi.

“Anaokulları çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir”

Denizli’de okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının daha da yukarılara taşınması ve tüm yaş gruplarında okul öncesi eğitimi alan çocuk sayısının artırılması için bakanlığın politikaları doğrultusunda çalışmalarını sürdüklerini belirten Ekici, “Okul öncesi eğitim ile geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri sağlam temeller üzerine kurularak, ileri yaşlardaki başarılarında büyük rol oynamaktadır. Anaokulları çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. Onların başarılı ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesindeki en büyük etkendir” diye konuştu.