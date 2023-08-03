Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 67 gram kubar esrar, 96 gram eroin, 2 adet hap, 40 gram metamfetamin ve 164 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 5 kilo 67 gram kubar esrar, 96 gram eroin, 2 adet hap, 40 gram metamfetamin ve 164 kök kenevir ele geçirdi. Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 160 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.