Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 67 gram kubar esrar, 96 gram eroin, 2 adet hap, 40 gram metamfetamin ve 164 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Başkan Zolan Çivrilli hemşehrileriyle kucaklaştı Başkan Zolan Çivrilli hemşehrileriyle kucaklaştı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 5 kilo 67 gram kubar esrar, 96 gram eroin, 2 adet hap, 40 gram metamfetamin ve 164 kök kenevir ele geçirdi. Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 160 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.