Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan depremler sonrası Denizli’ye gelen misafir depremzedelerin yeni sayısı açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan depremler sonrası Denizli’ye gelen misafir depremzedelerin yeni sayısı açıklandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelerek 10 kentte yıkıcı hasara neden olan asrın felaketinde arama-kurtarma ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan depremzedeleri ağırlayan iller arasında yer alan Denizli’de yeni depremzedelerin sayısı belli oldu. Konuyla ilgili son verileri paylaşan Denizli Valiliği yaptığı açıklamada, "İlimizde deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz için Valiliğimizce ayrılmış 11 bin 586 kişilik barınma alanı mevcuttur. An itibarıyla 905 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında, 4 bin 622 kişi kendi yakınlarının imkanları ve hayırsever vatandaşlarımız desteğiyle olmak üzere toplamda 5 bin 527 vatandaşımızın barınma ihtiyacı karşılanmıştır. Halihazırda 10 bin 681 kişilik boş kapasitemiz mevcuttur. Depremzede vatandaşlarımızın diğer ihtiyaçları Valiliğimizin koordinesinde sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.