Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda çiftçiden satın aldığı yaklaşık 45 ton arpa ve mısırı flake yem haline getirerek hayvancılık ile uğraşan üreticilere ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladı.

Temel geçim kaynağı hayvancılık olan aile işletmelerinin en önemli hayvansal üretim girdisi olan yem maliyetlerinin azaltılması ile hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığının ve ürün verimliliğinin sağlanması, aynı zamanda ihtiyaç duyulan arpa ve mısırların üreticisinden satın alınarak üreticilerin desteklenmesini amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında bir ilke imza atarak çiftçiden aldığı mısırları flake yem haline dönüştürerek tekrar üreticiye ücretsiz bir şekilde dağıttı. Bugüne kadar 404 üreticiye 1126 torba yem dağıtımı gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, hayvan başına 40 kilogramlık yem desteği gerçekleştiriyor. En fazla 5 büyükbaş hayvana sahip 7 bin 628 aile işletmesine kayıtlı 22 bin 754 hayvana gerçekleştirilecek olan yem dağıtımı sonucunda 910 bin kilogram yem dağıtılması hedefleniyor.

404 üreticiye 1126 torba yem dağıtımı yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda çiftçilerin elinde kalan mısırları ve arpaları flake yem haline getirip tekrardan üreticiye dağıtmak için 8 üreticiden 45 ton mısır ve arpa alımı gerçekleştirmişti. Alımın ardından mısır ve arpaları flake yem haline getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvan başına 40 kilogram ve en fazla 5 hayvana toplamda 200 kilogram olmak üzere yem dağıtımına başladı. Çal ilçesinde 102 üreticiye 331 torba, Bekilli ilçesinde 33 üreticiye 108 torba, Babadağ ilçesinde 87 üreticiye 234 torba, Baklan ilçesinde 105 üreticiye 223 torba ve Merkezefendi ilçesinde 77 üreticiye 230 torba olmak üzere toplamda 404 üreticiye 1126 torba yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Flake yem dağıtım desteği alan üreticiler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eskihisar Mahallesi’nde uzun zamandır hayvancılık ile uğraşan Nurettin Turan, yemleri önceden satın aldıklarını vurguladı. Turan, “Uzun zamandır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı satın aldığımız yemlerle besliyorduk. Belediyemiz sağ olsun yardımseverlik yaptı. Allah başkanımızdan razı olsun. Ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

“Önceden böyle bir destek yoktu. Başkanımızdan Allah razı olsun”

Hayvancılık ile uğraşan bir diğer üretici Ümmü Canbay ise daha önce kendilerine böyle bir destek verilmediğini söyledi. Canbay, “40-45 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yem desteğinden çok memnun kaldık. Önceden böyle bir destek yoktu. Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan flake yem desteği dağıtılmaya devam edileceği belirtildi.