DENİZLİ(İHA) – Denizli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bir aylık voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvada 400 öğretmenden oluşturulan 39 takım bir biri ile mücadele ederek, kupanın sahibi Babadağ Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi takımı oldu.

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bir aylık voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvada 400 öğretmenden oluşturulan 39 takım bir biri ile mücadele ederek, kupanın sahibi Babadağ Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi takımı oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası dostça mücadelelere sahne oldu. 31 Ekim ile 23 Kasım 2022 tarihleri arasında süren uzun soluklu turnuvaya 39 takım yaklaşık 400 öğretmen katıldı. Yaklaşık bir ay süren Voleybol Turnuvası dün akşam sona erdi. 39 takımın yarıştığı turnuvada şampiyonluk kupası Babadağ Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi takımının oldu.

Final maçına yoğun ilgi

Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan müsabakaların finalinde Babadağ Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi ile Acıpayam Halk Eğitim Merkezi karşı karşıya geldi. Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve sporcu ailelerinin tribünlerde yerini aldığı final müsabakasını Babadağ temsilcisi 3-0 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kupayı İlman ve Ekici takdim etti

Müsabakalar sonunda ödül töreni program gerçekleşti. Günün anlam ve önemine ilişkin kısa konuşma yapan İl Müdürü Ömer İlman, sporun birleştirici gücüyle öğretmenlerimizin dostça geçen bir turnuvada yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turnuvaya katılan tüm öğretmenleri tebrik eden İlman, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ile İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici birlikte takdim etti.