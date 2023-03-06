Geçen yıl 6 ilçede 1215 üreticiye 18 bin 100 kg silajlık mısır tohumu desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez 17 ilçedeki 3 bin 500 üreticiye 85 bin kg silajlık mısır tohumu desteğinde bulunacak. Hayvancılıkta yem maliyetini düşürerek, yetiştiricilerin yüzünü bu yıl da güldürecek tohum desteği ile 45 bin dekar alanda üretim yapılacak.

Geçen yıl 6 ilçede 1215 üreticiye 18 bin 100 kg silajlık mısır tohumu desteği veren Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez 17 ilçedeki 3 bin 500 üreticiye 85 bin kg silajlık mısır tohumu desteğinde bulunacak. Hayvancılıkta yem maliyetini düşürerek, yetiştiricilerin yüzünü bu yıl da güldürecek tohum desteği ile 45 bin dekar alanda üretim yapılacak.

Kırsal alanda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, silajlık mısır tohumu desteğini bu yıl da sürdürme kararı aldı. Denizlili üreticilerin geçen yıl büyük bir memnuniyet duyduğu destek ile Beyağaç, Bozkurt, Çameli, Çardak, Çivril ve Kale ilçelerindeki bin 215 üreticiye toplamda 18 bin 100 kg silajlık mısır tohumu desteği verilmiş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bizzat traktör kullanarak bir tarlada ekim yapmıştı. Bu yılki yüzde 50 hibeli tohum desteğini “Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi” ile sürdürme kararı alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam, Baklan, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavaslı üreticileri destekleyecek. Denizli’nin 17 ilçesindeki 3 bin 500 üreticiye 44 bin 760 dekar alan için yaklaşık 85 bin kg silajlık mısır tohumu desteği verilecek.

Büyükşehir üreticinin her zaman yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri silajlık mısır tohumu desteğinin çok yoğun ilgi gördüğünü belirterek, bunun üzerine projeyi büyüterek sürdürme kararı aldıklarını söyledi. 2022’de 6 ilçede uyguladıkları destekleme projesini 17 ilçeye çıkardıklarını belirten Başkan Zolan, silajlık mısırın hayvancılıkta kullanılan çok önemli ve özel bir ürün olduğuna vurgu yaparak, “Üreticilerimizin hayvanlarını yetiştirmede en temel ihtiyaçlarından biri olan kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılayacak bu desteğimiz ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Düşük maliyetli yem, hem üreticimizin daha fazla kazanmasına, hem de vatandaşlarımıza daha uygun ürün teminine imkan sağlayacaktır" dedi.

“Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da sürdürdüğü Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi ile Denizli genelindeki ekilebilir toplam arazi içinde silajlık mısır üretim alanını ve miktarını artırarak hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaya devam edecek. Söz konusu tohum desteği ile Denizli’deki et ve süt üretim miktarı ile kalitesini artırmak, hayvanların dört mevsim sulu yeşil yem ile beslenmesini sağlayarak, sektörün daha verimli bir iş kolu haline gelmesini, yetiştiricilerin daha maliyetli ürün elde etmesini hedefliyor.