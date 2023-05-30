Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 35.’sini düzenleyeceği Uluslararası Tiyatro Festivali, başlıyor. 5’i yurtdışından olmak üzere toplam 17 tiyatro grubunun katılacağı festivalin korteji 2 Haziran Cuma günü saat 17.00’de yapılacak. Denizlililerin tiyatroya doyacağı festivalde toplam 400 tiyatro oyuncusu 17 eseri sahneye koyacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 35.’sini düzenleyeceği Uluslararası Tiyatro Festivali 2 Haziran-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Tiyatronun başkenti Denizli’de düzenlenecek festivale bu yıl 5’i yurtdışından olmak üzere toplamda 17 tiyatro grubu katılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi 35. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin korteji ise 2 Haziran Cuma günü saat 17.00’de Denizli Valiliği önünden başlayarak, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son bulacak. Burada çelenk sunma töreni, açılış konuşmaları ve sokak gösterileri yapılacak festivalde 400 dolayında tiyatro oyuncusu sahne alacak, 17 gözlemci sanatçı festivali yakından takip edecek. Denizlililerin tiyatroya doyacağı festival ile 17 tiyatro grubu toplamda 20 oyunu sahneye koyacak.

Yurt içi ve yurtdışından gelecek gruplar sadece Denizli merkezde değil, ilçelerde de boy gösterecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek eserlerin yanı sıra, Sarayköy ve Çivril’de de 2 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Festivalin açılış oyunu ise 2 Haziran 2023 Cuma günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nca sahnelenecek "Vişne Bahçesi" adlı eser olacak.

“Tiyatronun başkenti Denizli”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1984 yılında başlayan dev organizasyonun Denizli ile artık özdeşleştiğini ve tiyatronun başkenti Denizli tanımına yakışan bir festival olduğunu vurguladı. Bugüne dek Denizli’nin kültür ve sanat hayatına yönelik çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, "Ulusal ve uluslararası anlamda çok önemli bir yere sahip olan bu özel organizasyonu gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali ile bir kez daha şehrimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi tiyatroya, sanata doyacak. Festivalimiz hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimi bu güzel oyunları izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.