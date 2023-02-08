DENİZLİ(İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli’de 35 bin 596 öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

DENİZLİ(İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli’de 35 bin 596 öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

Milletvekili Şahin Tin, Denizli’de toplam 17 bin 165 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığını söyledi. Tin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bakanlığın sağladığı imkanların önemine değinerek, “Bakanlığımız eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak ve kapsayıcılığı güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Yıllardır ders kitaplarını öğrencilerimize ücretsiz veriyoruz. Artık yardımcı kaynaklar da veriliyor. Şimdi ise 6 Şubat’tan itibaren Denizli’mizde 17 bin 313’ü anaokulu, 18 bin 283’ü taşımalı olmak üzere 35 bin 596 evladımıza 1 öğün ücretsiz yemek uygulaması başlatıyoruz. Eğitim hayattır!” diye belirtti.