Denizli’de taşımalı eğitim çerçevesinde anaokulu ile anasınıfındaki öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmaya başladı.

Denizli’de taşımalı eğitim çerçevesinde anaokulu ile anasınıfındaki öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmaya başladı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başladığı gün olan 20 Şubat Pazartesi tarihinde genişletilen ücretsiz yemek uygulamasıyla Denizli’de 35 bin 562 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. Bu çerçevede yeni eğitim öğretim yılının zili çalmasıyla taşımalı eğitim gören anaokulu ile anasınıfındaki öğrenciler, ücretsiz yemekten yararlanmaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Azime-Galip Demir Anaokulunu ziyaret ederek ücretsiz yemek çerçevesinde öğrencilere verilen kahvaltıda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul öncesi öğrencileri ile okul yemekhanesine birlikte giden onlarla birlikte kahvaltı yapan Müdür Ekici “Bakanlığımızın okul öncesi ve taşımalı öğrencilerimize vermiş olduğu ücretsiz yemek çerçevesinde öğrencilerimizle birlikte yemeğimizi yiyoruz. Bakanlığımızca Türkiye genelinde 5 milyon öğrenciye verilen ücretsiz yemekten ilimizde de 35 bin 562 öğrencimize ulaştırıyoruz. Okul öncesi eğitimde ve anasınıfları ile taşımalı çerçevesindeki öğrencilerimiz her gün sıcak yemek uygulaması 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde başladı. Emeği geçen herkese öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize afiyet olsun” dedi.