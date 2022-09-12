35. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni kabul eden Başkan Osman Zolan, “Ahilik esnafımızın, ahlakını, dürüstlüğünü ve kalitesini en üst seviyede anlatan, aynı zamanda dayanışmayı ve milletimizin değerlerine sahip çıkmayı gösteren bir yürüyüştür” dedi.

35. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni kabul eden Başkan Osman Zolan, “Ahilik esnafımızın, ahlakını, dürüstlüğünü ve kalitesini en üst seviyede anlatan, aynı zamanda dayanışmayı ve milletimizin değerlerine sahip çıkmayı gösteren bir yürüyüştür” dedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 12-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Köksal Semerci ile birliğe bağlı oda başkanları ve yöneticileri katıldı. Semerci kabulden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür ederek, “Ahilik Haftası’nın 35’incisini esnafımızla, halkımızla Denizli Büyükşehir Belediyemizle birlikte kutlayacağız, hayırlı olsun. Sizlerin yardımınızla inşallah bu görevi de başarırız” dedi. Başkan Zolan ise, “Ahilik bizim köklerimizden gelen değerimiz. Ahilik esnafımızın, ahlakını, dürüstlüğünü ve kalitesini en üst seviyede anlatan, aynı zamanda dayanışmayı ve milletimizin değerlerine sahip çıkmayı gösteren bir yürüyüştür. Ecdadımızın başlattığı bu değerimizi gelecek nesillere aktarmak için gayret sarf ediyoruz” dedi.

“Ticarette sözün güvenilir olması ahiliğin temelinden gelen bir olgudur”

Denizli’nin güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Başkan Zolan, “Ticarette sözün güvenilir olması ahiliğin temelinden gelen bir olgudur. Bugün Denizli ticaret şehriyse, üreten şehirse ecdadımızdan bizlere kalan ahiliğin sonucudur. Ahilik haftamız hayırlı olsun. Bu hafta güzel etkinliklerle ahilikle ilgili daha detaylı bilgi verme imkanımız olur. Sizlerin de gayretleriyle inşallah bu işi gerçekleştiririz” dedi. Esnaf odalarının çok kıymetli ve değerli olduğuna işaret eden Başkan Zolan, “Sizler olmasanız bu şehirdeki ihtiyaçlar karşılanamaz. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.