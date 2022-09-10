Denizli’de son 3 günde 5 aracın zarar gördüğü yangınlarda, büyük maddi hasar oluştu.

Denizli’de son 3 günde 5 aracın zarar gördüğü yangınlarda, büyük maddi hasar oluştu.

Denizli’de son 3 günde 5 araçta meydana gelen yangınlardan 2’si Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü ile Sümer mahallelerinde meydana geldi. Şehir merkezinde seyir halinde olan 20 YD 172 plakalı kamyonet ile park halinde duran bir başka kamyonetin motor kısmında başlayan yangınlar, bir anda araçları kapladı. Yoldan geçen diğer sürücüler ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınlarda araçların motor kısmında ağır maddi hasar oluştu.

1 günde 3 aracın hasar gördüğü yangınlar ise Çivril ilçesine bağlı Çayır Mahallesi ile Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü ve Eskihisar mahallelerinde yaşandı. Çivril’de seyir halinde bulunan 07 R 2774 plakalı araç park halinde iken, Merkezefendi ilçesindeki 2 araç ise yolda ilerlerken bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangınlar, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan araçlarda, büyük maddi hasar meydana geldi.