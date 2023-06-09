Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi kadından dünden bu yana haber alınamadığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi’nde ikamet eden Nihal Doğan (38) isimli kadından dün saat 15.00’dan itibaren haber alınamıyor. Hayatından endişe duyan aile, tüm aramalarına rağmen ulaşamadığı Doğan için, bütün hastanelere başvurdu. Hastanelerden de sonuç alamayan aile polise kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp, 3 çocuk annesi Nihal Doğan’ın eşi Mustafa Doğan, “21 yıllık evliyiz daha önce böyle bir şey yapmadı. Sabah kalktık çocuklarla kahvaltı yaptıktan sonra çocuklar okula gitti. Daha sonra bizler biraz daha istirahat ettik. Sonrasında eşim hatime gideceğini söyledi. Bende camiye gideceğimi söyleyerek arabayla beraber gittik. Arabayı ona bıraktım. Daha sonra eve gelmiş, arabayı eve bırakmış sonra evden çıkmış. En son saat 15.10’da whatsapp grubuna mesaj atmış, ondan sonra telefonuna ulaşılamadı. Her yeri aradık bulamadık. Hayatından endişe duyuyoruz. Aramızda herhangi bir problem yoktu” dedi.

Aile, 3 çocuk annesi Nihal Doğan’ı görenlerin polise veya 0 535 793 21 90 nolu telefon numarasına bilgi vermelerini istendi.