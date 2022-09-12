Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 199 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 87 bin 377 kişi sorgulanırken, aranması olan 79 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 199 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 87 bin 377 kişi sorgulanırken, aranması olan 79 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 5 ile 11 Ağustos 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 199 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 87 bin 377 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimde bir kıraathanenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Bir diğer kıraathanede ise 9 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek toplam 16 bin 371 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 kişiye “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı. Bir ikametgahın açık hale getirildiği tespit edilerek idari işlem yapıldı. Denetimlerde 3 farklı adreste umuma açık içkili mekanda 5 kadının konsomasyon yaptığı, bir mekanda ise canlı müzik belgesinin olmadığı, tespit edilerek idari işlem uygulandı. Fuhuş olayında, 2 kişiye 2 bin 342 TL idari para cezası uygulanarak, 3 kişiye “Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etmekten” adli işlem yapıldı. Denizli’de meydana gelen 3 cinsel saldırı olayının şüphelileri yakalanarak gerekli birimlere teslim edildiği açıklandı.,

79 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 79 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 13 adet fişek, 5 adet bıçak, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 2 adet çalıntı motosiklet, kumar olaylarında kullanıldığı tespit edilen 1300 TL ele geçirildi.

Apart yetkilisi 1 kişiye 13 bin 391 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 ayrı adreste bulunan 116 apart dairesi kontrol edildi. Araç kiralamada ise 4 şirket kontrol edildi. Adreslerde 1 apart yetkilisine 13 bin 391 TL idari para cezası uygulandı.