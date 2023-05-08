Denizli’de eğitim öğretim yılı başında tüm kademelerdeki öğrencilere dağıtılan 1 milyon 300 bin yardımcı kitabın ardından, 298 bin yeni yardımcı kaynağın 52 bin 985 öğrenciye dağıtımına başlandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı başında, Milli Eğitim Bakanlığınca tüm kademe ve sınıf seviyelerinde sınava hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan ve basımı yapılan 1 milyon 300 bin adet yardımcı kaynak kitapları, ilk ders zilinin çaldığı gün Denizli genelinde ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerin sıralarında hazır olarak hizmetlerine sunulmuştu.

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf ile lise düzeyinde TYT, AYT, YDT deneme sınavları, konu pekiştirme testleri ve YKS yeterlilik testlerinden oluşan yardımcı kaynak kitaplar ülkemiz genelinde illere ulaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin hizmetine ücretsiz olarak sunulan yardımcı kaynak kitapları pekiştirme testlerinin Pamukkale Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilere dağıttı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında ücretsiz ders kitaplarının yanında Bakanlığımızca ilk defa hayata geçirilen yardımcı kaynak kitapların ikinci aşaması olan yardımcı kaynak kitapları pekiştirme testlerinin depolarına geldiğini belirten Müdür Ekici “Bakanlığımız öğrencilerimize daha fazla katkı sunmak ve başarılarını desteklemek amacıyla yardımcı kaynak kitapları pekiştirme testlerinin basımını yaparak ilimize ulaştırdı. Müdürlüğümüzce sınavlar öncesi katkı sunmak amacıyla resmi okullarımızın 8. sınıf ile liselerin 9,10,11,12. Sınıflarında öğrenim gören toplam 52 bin 985 öğrencimize 298 bin adet kaynak kitabın dağıtımına başlamış bulunmaktayız. İlimizde toplamda 36 çeşit ücretsiz yardımcı kaynak kitap 52 bin 985 öğrencilerimize dağıtılıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına Bakanlığımızca hazırlanan birbirinden değerli bu kaynaklar; içeriklerinin zenginliği ve soru kalitesinden dolayı öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından büyük bir beğeni ile kullanılıyor. Ücretsiz yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımı ve organizasyonunu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Ulaştırma Hizmetleri Alanı öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerçekleştiriliyor. Meslek liselerimiz her alanda en aktif rol almaktadır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki ücretsiz kaynak kitap dağıtımı programı sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Dağıtımı Merkezini ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalar ve kitap dağıtım organizasyonu hakkında bilgi aldı.