29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Denizli’de de coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar çerçevesinde Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, makamında kurum amirlerinin tebriklerini kabul etti. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda devam eden programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu. Daha sonra törende bir konuşma yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bu gurur günümüzde Aziz Milletimizin, Denizlili Hemşehrilerimizin, yarınımız, umutlarımız olan çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Aziz milletimizin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi hürriyet ve İstiklal aşkıyla inanç ve azimle giriştiği kurtuluş mücadelesinin ardından kurulmuştur. Cumhuriyet; erdemin, çalışmanın, bir olmanın, kardeşçe birbirimizi kucaklamanın ve kenetlenmenin, millet olarak el birliği ve gönül birliği ile hareket etmenin bir bütün olmanın adıdır. Bu anlayışla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs günü Samsun’da yaktığı meşale, Anadolu’nun dört bir yanından benimsenerek Türk Milletinin azim ve kararlılıkla Kurtuluş Savaşı mücadelesinde bir ve bütün olabilmeyi başarmanın yolunu açmıştır. Destansı işlere imza atılarak tarihe damgasını vuran Cumhuriyetimizin ilk asrını, şanla, şerefle başarılarla tamamladık. Şimdi bizlere düşen vazife, Cumhuriyetimizin güçlü yürüyüşünü her ne pahasına olursa olsun sürdürmektir. Yarınlarımızın en kati güvencesi olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında büyük Türkiye’nin geleceği için daha güçlü adımlar atmaktır. Bu şuurla millet olarak ülkemizin ve şehrimizin her alanda kalkınması, güçlenmesi, büyümesi, huzur içinde yarınların inşa ve ihyasının sağlanması adına hep birlikte daha çok çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemâl Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı, bayrağı, istikbal ve istiklâli uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Program, zeybek oyunu ve geçit töreni ile sona erdi.