Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme ile halk eğitimi merkezleri aracılığı ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını sağlıyor.

2022 yılında Türkiye genelinde 13 milyon 386 bin 915 vatandaşımız çeşitli eğitim ve kurslardan yararlandı. İlimizde de 2022 yılı içerisinde 267 bin 858 vatandaşımız kurslara katıldı.

Hızla sanayileşme sürecini tamamlama yolunda ilerleyen ülkemizde hayat boyu öğrenme ile ekonomik ve sosyal gelişme yanında bilgi toplumuna dönüşümü de içeren daha geniş bir anlam kazandı. Aynı zamanda bu kavramın anlamı sosyal ve insani gelişmeden iş hayatı için gerekli becerilerin kazanılmasına kadar genişletildi. Sanayi toplumunun değerlerine göre oluşan eğitime ilişkin kavram, değer ve ilkeler hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile küreselleşmenin etkisindeki bilgi toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tanımlanmayı gerekli kıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme kurs içerikleri istihdamı destekleyecek şekilde güncellenerek ve içeriklerin dijital platforma aktarılması ile kursiyerlerin istedikleri yer ve zaman diliminde eğitimlere ulaşmaları hedefleniyor.

Hayat Boyu Öğrenme alanında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde; Denizli’de Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranlarında toplumsal bir bilinç oluştu. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “2022 yılında (1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arası) 267.858 kursiyere ulaşan Denizli, Hayat Boyu Öğrenmeye katılımda önemli bir başarıya imza atarak, son 10 yılın hayat boyu öğrenmeye katılım oranında rekor kırdı. Denizli halkının halk eğitimi merkezlerinde yetişkin eğitimi ve kişisel gelişime yönelik kurslara ne kadar önem verdiği yukarıdaki rakamlardan da anlaşılmaktadır. Gerek meslek edindirme kursları olsun gerekse gelişim kursları yönünden halkımızın gereksinimlerine göre her türlü kurslarımız açılmaya devam edilecektir. Denizli ili olarak hayat boyu öğrenmeye yaklaşımımızla eğitim adına yapılan tüm faaliyetlerle her ferde, her aileye, her haneye ve her kesime ulaşma çabasındayız. Bireylerin yaşamları boyunca devam eden ve her geçen gün daha da önem kazanan bu ihtiyaçlarını hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile sürekli öğrenen birey olma kültürüyle sağlayabilmesi ümidi içerisindeyiz” dedi.