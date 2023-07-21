Denizli’de Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesi çerçevesinde 13 ilçede bulunan 25 su kaynağına toplam 765 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesinin 2023 yılı programı çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde üretilen 765 bin sazan yavrusu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 300 bini Çivril Işıklı Gölü’ne olmak üzere 13 ilçede bulunan 25 su kaynağına bırakıldı. Çivril’in Beydilli Mahallesi’nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İlçe Kaymakamı Hasan Akbulut, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile teknik personellerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağladığı gelir ve istihdam potansiyeliyle sazan balığının önemine dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, doğal dengeyi korumak için balık stoklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin hedefleri arasında olduğunu söyledi. Devletin desteğinin bu yönde güçlenerek ilerlediğini ve gelecekte de artarak devam edeceğini vurgulayan Çınar, “Anadolu’muzun ekonomik ve doğal türleri arasında yer alan sazan balığı vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyacının karşılanması, balıkçılarımız için ise önemli bir gelir kaynağı oluşturması nedeniyle her yıl ilimiz genelinde balıklandırma çalışmaları yapılmaktadır. Gelenekselleşen balık bırakma törenine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci de Denizli’nin coğrafi zenginliklerle dolu bir bölge olduğuna işaret etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu zenginliklere sahip çıktıklarının altını çizen Değirmenci, “Turizmin yanı sıra balıkçılıkla birlikte, yöre halkına ekonomik değer katma çabalarımız devam edecektir. Bu çalışmalarla birlikte, bölgedeki potansiyel tam olarak kullanılacak ve yörede yaşayan insanlarımızın refah seviyesi de artacaktır” diye konuştu.

Denizli Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ise Denizli’nin üretim odaklı büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, bu bağlamda Işıklı Gölü’nün önemini dile getirdi. Bırakılan balıkların hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kaçmaz, “Bu tür doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için çaba gösteriyoruz. Aynı zamanda, şehirdeki ekonomik ve çevresel gelişime yönelik çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından teknelerle Işıklı Gölüne açılan protokol üyeleri, 300 bin yavru sazan balığını göle bıraktı. Balıklandırma programı çerçevesinde 13 ilçedeki 24 su kaynağında daha 465 bin adet sazan yavrusu suyla buluşturuldu.