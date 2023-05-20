Denizli’de 2023 yılının geride kalan döneminde gerçekleştirilen 198 operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 224 şüpheliden 141’inin tutuklandığı bildirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2023 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti suçu çerçevesinde 198 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 224 şüpheli yakalandı ve adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 141’i tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanan 998 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı. Yürütülen çalışmalarda; 18 kilo 500 gram esrar maddesi, 9 kilo 200 gram metamfetamin maddesi, 6 kilo 520 gram skunk maddesi, 1 kilo 500 gram eroin maddesi, 45.900 birim sentetik kannabinoid maddesi, 15 bin 500 adet ecstasy hap, 5 bin 800 adet sentetik ecza, 980 adet captagon hap, 18 adet hassas terazi, 9 adet tabanca, 7 adet tüfek, 149 adet mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde suçlarından haklarında yakalama emri bulunan 106 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.