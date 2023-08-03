Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği ayrı ayrı operasyonlarda 212 tarihi eser, 3 av tüfeği, 8 tabanca, 200 cinsel uyarıcı hap, 9 litre kaçak viski, 99 kilo 670 gram kıyılmış kaçak tütün, 10 bin 792 içi dolu makaron ve 25 bin 200 makaron ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde çalışmalarına hız verdi. İstihbarat bilgileriyle harekete geçen ekipler, operasyonlarda 212 tarihi eser, 3 av tüfeği, 8 tabanca, 200 cinsel uyarıcı hap, 9 litre kaçak viski, 99 kilo 670 gram kıyılmış kaçak tütün, 10 bin 792 içi dolu makaron ve 25 bin 200 makaron ele geçirdi.