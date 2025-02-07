Denizli’nin 2025 Ocak asayiş verilerini paylaşan Vali Ömer Faruk Coşkun, 2024’ün aynı dönemine göre kişiye karşı işlenen suçlarda yüzde 57 evden hırsızlık suçlarında ise yüzde 60 azaldığını söyledi. Zehir tacirlerine yönelik çalışmaların karalılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Vali Coşkun kentte geçici koruma altındaki Suriyeli sayısını açıkladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2025 Ocak ayına ilişkin jandarma ve emniyet sorumluluk sahasındaki asayiş verilerini paylaştı. Ocak ayı içerisinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı çalışmalar gerçekleştiğini vurgulayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Suç oranlarını düşürmek, kamu düzenini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla suç riski taşıyan bölgeler analiz edilerek riskli bölgeler tespit edilmiş, özellikle bu bölgeler başta olmak üzere ilimizin her noktasında toplumun huzurunu bozan eylemleri önlemeye yönelik kapsamlı çalışmalar yapılmıştır" dedi. Ocak ayında terör örgütünün propagandasını yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarına yönelik yapılan çalışmalara yönelik bilgileri paylaşan Vali Coşkun, PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahsın tutuklandığını, FETÖ/PDY terör örgütünden 2 şahsa adli işlem yapıldığını belirtti.

Denizli’de kişiye karşı işlenen suçlar yüzde 57, evden hırsızlıkta ise yüzde 60 azaldı

Emniyet ve jandarma ekiplerinin kent genelinde asayiş suçlarına yönelik yapılan çalışmaları hakkında bilgiler veren Vali Coşkun, "Malvarlığına karşı meydana gelen suçların önlenmesi amacıyla özellikle hırsızlık olaylarının yoğun olduğu bölgelerde düzenli ve sık devriye görevleri gerçekleştirilmiştir. Bu bölgelerde şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolleri sıklaştırılmış, suç eğilimi olan şahıslar ve bu şahısların kullanmış olduğu araçlar fiziki ve EDS, PTS, KGYS gibi kamera sistemleri aracılığıyla sıkı takipler neticesinde hırsızlık ve mal varlığına karşı olaylarının önlenmesine yönelik sıkı çalışmalara ağırlık verilmiştir. Belirtilen çalışmalar neticesinde 2025 yılı Ocak ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 96,2’si, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98,2’si, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 79,5’i aydınlatılmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlardan olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve cinsel saldırı suçlarında 2024 yılı Ocak ayına göre yüzde 54,8 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Yine malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise evden hırsızlık olaylarında 2024 yılı Ocak ayına göre yüzde 60,7 oranında bir azalma meydana gelmiştir" şeklinde konuştu.

Ayrıca asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar neticesinde toplam 75 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirten Vali Coşkun, 79 kişi hakkında da işlem yapıldığını duyurdu.

2025 Ocak ayında 373 aranan şahıs yakalandı

Haklarında arama kararı olan şahıslara yönelikte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Vali Coşkun, "Hakkında arama kararı olan şahısların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere teslimini sağlamak ve bu süreçte yeni suç işlemesini önlemek amacıyla, Emniyet ve Jandarma birimlerimizin teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak yaptığı titiz çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçundan 32, yağma/gasp suçundan 14, dolandırıcılık suçundan 64, kasten öldürme suçundan 4, cinsel suçlardan 8, terör suçlarından 3, narkotik suçlarından 53, kaçakçılık suçlarından 41, siber suçlardan 35 ve diğer suçlardan 119 olmak üzere toplam 373 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerini duyurdu.

Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Zehir Tacirlerine yönelik narkotik timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında verileri paylaşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 124 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 158 şahıs olmak üzere toplam 282 şahsa adli işlem yapılmıştır. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilo 324 gram Esrar, 5 kilo 612 gram metamfetamin, 1 kilo 199 gram skunk, 118 gram eroin, 17 gram kokain, 2 gram sentetik kannabinoid, 7 gram afyon sakızı, 2 kök kenevir bitkisi, 4 bin 116 adet sentetik ecza hap, 22 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla ilimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 62 eğitim ve nokta faaliyetlerinde 5 bin 330 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır" dedi.

Sanal devriye siber suçlulara göz açtırmıyor

Siber çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Coşkun, "Yapılan sanal devriye faaliyetleriyle internet ve sosyal medya platformları üzerinde suç teşkil eden içerikler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 2025 yılı Ocak ayında siber suçlarla mücadele kapsamında suç unsuru tespit edilen toplam 248 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır" diye konuştu.

Trafik denetimleri yoğunlaştırıldı

Denizli genelinde sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek amacıyla polis ve jandarma trafik birimlerinin denetimle yaptığını ifade eden Vali Coşkun, "Otoyol, devlet karayolu, il yolu ve kazaların yoğunlaştığı cadde, sokak, kavşaklarda, radar, cayrokopter, drone destekli ve fiziki yapılan çalışma ve denetimlerde 605 ticari taksi, 909 okul servisi olmak üzere toplam 174 bin 329 araç denetlenmiş, 129’u ticari taksi, 12’si okul servisi olmak üzere 43 bin 309 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulanmıştır. 2025 yılı Ocak ayında yapılan trafik denetimlerinde 2024 yılı Ocak ayına göre; denetlenen araç sayısında yüzde 18.9, işlem yapılan araç sayısında yüzde 12.7, denetim yapılan ticari taksi sayısında yüzde 8.0, işlem yapılan ticari taksi sayısında yüzde 6.6, denetim yapılan okul servisi sayısında yüzde 17.9 ve işlem yapılan okul servisi sayısında ise yüzde 9.1 oranında bir artış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Denizli’de koruma altına alınan 12 bin 774 Suriyeli var

Denizli’de geçici koruma altında kayıtlı 12 bin 774 Suriye uyruklu kişinin bulunduğunu ifade eden Vali Coşkun, "2025 yılı Ocak ayında ilimizde bulunan 4 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, bin 173 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde 118 düzensiz göçmen tespit edilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçundan 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" diye konuştu.