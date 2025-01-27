Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 2024’te 68 bin 542 denetim yapıldığını ve sigara yasağına uymayan 274 işletmeye ceza uygulandığını söyledi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk kentte yürütülen tütün denetimleri hakkında bilgi verdi. 2024 yılında tütün denetim ekiplerince 68 bin 542 kez sahada denetim yapıldığı bilgisini veren Öztürk, “Tütün ve tütün ürünleri kullanımının yasak olduğu alanlarda gerekli denetimleri yapmak üzere oluşturulmuş denetim ekiplerimiz, 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürmekte olup 2024 yılında bu ekiplerimiz tarafından 301 ihbar denetimi yapıldı. 2024 yılında toplam 68 bin 542 denetim yapıldı ve 274 ihlal tespit edilen işletmeye cezai işlem uygulandı. Gelen ihbarlar en geç 2 saat içinde değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. 2025 yılında kapalı mekânlarda tütün tüketiminin önüne geçmek için ekstra özen göstereceğiz ve kapalı alan tütün denetimlerimizi artırarak devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanıldığını gördüklerinde 184 şikayet hattına veya Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden ihbar etmeleri önem arz etmektedir. Her ihbar, alanında tecrübeli ve bilgili denetim ekiplerimiz tarafından hassasiyetle değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

Tütün dumanına maruz kalmanın kanser, amfizem ve kalp krizleri gibi birçok öldürücü hastalığa neden olduğunu açıklayan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, sigara içiminden haftalar hatta aylar sonra dahi ortamda bulunan kimyasalların temizlenemediğini vurguladı. Dünyada her gün 22 bin kişinin, bir yılda 8 milyondan fazla kişinin tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Öztürk, “Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1,2 milyondan fazla kişi de tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Sigara kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH, damarlarda tıkanma ve buna bağlı oluşabilecek felç gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Tütün dumanına direkt maruz kalınmasa bile daha önce ortamda sigara içilmişse, böyle bir ortama girilmesi halinde dahi sigara dumanından pasif etkilenim söz konusu olmaktadır. Tütün dumanı nedeniyle ortamda bulunan kimyasallar sigara içiminden haftalar hatta aylar sonra da temizlenememektedir. Pencerelerin açık olması, havalandırma sistemlerinin çalışması da bu konuda çözüm olmamaktadır. Pasif etkilenimden korunmanın tek yolu, insanların kapalı ortamda sigara dumanına maruz kalmalarını önlemektir. 4207 Sayılı Kanun kapsamında kamuya açık olan kapalı alanlarda sigara içilmesinin önlenmesi ve kanun hükümlerinin başarıyla uygulanabilmesi açısından ekiplerimizce yapılan denetimlerin yanı sıra toplum olarak da bu konuya duyarlılığımız, hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlığı için son derece önemlidir” dedi.

Havaların soğuması ve kapalı alanlarda çok fazla bulunulması sebebiyle gribal enfeksiyonların yayılımının da arttığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, halk sağlığını korumak ve sigara kullanımının zararlarını en aza indirmek amacıyla önümüzdeki günlerde il genelinde kapalı mekânlarda sigara içilmesine yönelik denetimlere ağırlık verileceğini ifade etti.

"Sigara bırakma polikliniklerimize başvurarak sigarayı bırakabilirler"

Sigarayla mücadele konusunda Denizli’de önemli çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Uz. Dr. Berna Öztürk, “Sigara bırakmayı düşünenler 24 saat açık olan Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattını (ALO-171) arayarak destek alabilirler. Yine Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvurarak merkezde bulunan ve sigara bırakma konusunda eğitim almış hekimlerin yardımı ve yönlendirmesiyle sigarayı bırakabilirler. Denizli’de 2024 yılında Sigara Bırakma Polikliniklerimizde 3 bin 676 kişi hizmet alarak muayene, takip ve tedavileri planlandı. Yine merkez ve ilçelerimizde sağlık ekiplerimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde okullarda, yine mobil ekiplerimiz aracılığıyla şehrimizin kalabalık noktalarında eğitimler veriyor, broşürlerimizle halkımızı bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.