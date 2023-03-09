Denizli’de ‘Hayat boyu öğrenme çalışmaları’ çerçevesinde 2022 yılında 267 bin 858 kursiyere eğitim verilirken, son 10 yılın katılım oranında rekor kırıldı.

Denizli’de ‘Hayat boyu öğrenme çalışmaları’ çerçevesinde 2022 yılında 267 bin 858 kursiyere eğitim verilirken, son 10 yılın katılım oranında rekor kırıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ‘Hayat boyu öğrenme çalışmaları’ çerçevesinde toplantı gerçekleştirildi. Programda projeler, açılan kurslar ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bu neticede 2022 yılında 267 bin 858 kursiyere ulaşan Denizli, Hayat Boyu Öğrenmeye katılımda önemli bir başarıya imza attı. Son 10 yılın hayat boyu öğrenmeye katılım oranında yüzde 25,48 oran ile rekor kırdı. 1 Ocak 2023-8 Mart 2023 tarihleri arasında 2 bin 901 kurs açılmış olup, bu kurslara 61 bin 084 kursiyer katılım gösterdiği açıklandı. Halk Eğitimi Merkezleri böylelikle 2 aylık kısa bir sürede Denizli nüfusunun yüzde 5,78 oranında vatandaşa kurs açtı.

Aile okulu projesi

Bakanlığın aile okulu projesi çerçevesinde; 2022 yılında okullarda, velilere yönelik açılan 373 kursa 12 bin 301 veli katılım gösterdi. 1 Ocak 2023 - 7 Mart 2023 tarihleri arasında okullardaki velilere yönelik 192 kurs açılırken, bu kurslara 6 bin 450 veli katılım gösterdi. Aile okulu projesi muhtarlar eğitimi ile 1 Ocak-8 Mart 2023 tarihleri arasında 593 muhtar bu eğitimlere katılım gösterdi.

Aynı zamanda 53 köy okulunu Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldüğü belirtilirken, Köy Yaşam Merkezlerinde 1 Ocak 2023 -7 Mart 2023 tarihleri arasında 31 kurs açılarak kurslara 514 kursiyer katıldı.