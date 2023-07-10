Denizli’de FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan 2 şüpheliden bir tanesi tutuklandı, diğeri hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli geneli FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan Bylock Kullanıcısı olduğu tespit edilen bir avukat şüpheli yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan, askeri sınavlarda avantajlı olarak kodlanan aday numarası verildiği tespit edilen bir şüpheli şahıs için adli makamlarca işlem yapıldı.