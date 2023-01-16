Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü, 55’i yaralanmalı ve 79’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 135 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü, 55’i yaralanmalı ve 79’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 135 trafik kazası meydana geldi.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 9 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında son 1 haftalık verileri yayımlandı. Denizli’de 18 bin 881 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 295’i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 135 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 55’i yaralanmalı ve 79’u maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan, 104 okul servisi denetlenirken, hiçbir araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadı.