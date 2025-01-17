2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı birinci yarıyılının sona ermesiyle Denizli’de 192 bin 827 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte okullarda karne sevinci yaşandı. Kent genelinde bulunan 784 resmi ve özel eğitim kurumunda, 9 bin 773 derste eğitim öğretim gören 192 bin 827 öğrenci ile 15 bin 461 öğretmen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın birinci dönemini tamamladı.

Pamukkale İncilipınar İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine; Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi ile karnelerini alan öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan konuşmasında “Bakanlığımızın özgün bir eğitim felsefesi hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatıyla ilimizde çok verimli geçen 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamladık. Sevgili öğrencilerimiz çok yoruldunuz, çok çalıştınız, kendi dünyanızın kanatlarıyla uçmak için çok çabaladınız ama inanıyorum ki, elinizden gelenin en iyisini yaptınız. İki haftalık tatili sonuna kadar hak ettiniz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor; sağlıklı, huzurlu ve verimli bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.