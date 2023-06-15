2023 eğitim öğretim yılının yarın sona ermesiyle birlikte, 188 bin 774 öğrencinin karne alarak yaz tatiline çıkacağı bildirildi.

12 Eylül 2022 tarihinde başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı, yarın son ders zilinin çalmasıyla birlikte sona eriyor. Yoğun ve yorucu geçen eğitim yılının sonunda Denizli’de 823 okuldaki 10 bin 183 derslikte eğitim gören 188 bin 774 öğrenci ile 15 bin 473 öğretmen yaz tatiline çıkacak. Yarın karnelerini alacak olan öğrenciler, 3 aylık tatilin ardından 11 Eylül 2023 tarihinde yeniden sınıfları dolduracak.

Eğitim yılının sonunda öğrenci, öğretmen ve velilere mesajlar veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Eğitimöğretim yılı boyunca çok fazla gayret ve çaba gösterdiniz. Geldiğimiz süreçte, güzel bir tatille bir üst sınıfa adım atacaksınız. Yaz tatili boyunca kendinizi dinlendiriniz. Boş vakitlerinizi kitap okuyarak, yazarak ve gezip gördüğünüz yerleri inceleyerek geçiriniz. Daima bilginizi, görgünüzü ve yeteneklerinizi keşfediniz. Tatilde sanat, kültür ve sporla ilgili faaliyetlere katılmak için istekli olunuz. Her tatilin, kendinizi geliştirmek için bir fırsat olduğunu unutmayınız. Ailenizle, yakınlarınızla ve arkadaşlarınızla nitelikli zaman geçiriniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerimiz, sizlerin gayretleriyle akademik ve sosyal gelişimlerini daha üst noktalara taşıdılar. Bilgi ve beceri dünyalarını inşa eden çocuklarımıza daima destek oldunuz. Öğrencilerimizi hayata hazırlarken büyük fedakârlıklar gösterdiniz. Onları millî, manevi ve evrensel değerlerle donatırken gelecek planlarına destek oldunuz. Yarınlarımızın mimarları öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, yarınlarımızın en büyük teminatıdır. Ortak hedefimiz, çocuklarımıza nitelikli eğitim ortamları hazırlamak ve çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlamaktır. Eğitim-öğretim yılı boyunca daima yanımızda olarak bizlere destek oldunuz. Sizlerin desteklerini hissederek plan ve programlarımızı geliştirdik. Yaptığımız plan ve programlarla çocuklarımıza sonsuz ufuklar kazandırmayı amaçladık. Sergilediğiniz fedakârlıklar, her türlü takdirin üzerindedir. Tüm velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.