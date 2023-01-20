2023 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının sona ermesiyle birlikte 188 bin 774 öğrencikarne heyecanı yaşadı.

2023 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının sona ermesiyle birlikte 188 bin 774 öğrencikarne heyecanı yaşadı.

Merkezefendi İlçesi Osman Özgür İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine; 24. Dönem Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğrenciler ve veliler katıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi ile karnelerini alan öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; yarıyıl tatilini verimli bir şekilde ve dinlenerek geçirmeleri yönünde öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İlimizde 822 resmi ve özel eğitim kurumunda, 10 bin 591 derslikte eğitim öğretim gören 188 bin 774 öğrenci ile 15 bin 473 öğretmen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın birinci dönemini tamamladı.