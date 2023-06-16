Ülke genelinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Denizli’de 188 bin 774 öğrenci karnelerini alarak tatile çıktı.

Bugün Denizli’nin de aralarında bulunduğu 81 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Denizli’de il protokolü 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulunda öğrencileri bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmayarak karnelerini dağıttı. 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine; Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, öğrenciler ve veliler katıldı. 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulunda Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve beraberindekiler heyecanlı bir şekilde karnelerini bekleyen öğrencilere karnelerini dağıttı. Renkli anların yaşandığı karne dağıtım töreninde Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, öğrencilerden tatillerini bol bol kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmelerini istedi. Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki karne dağıtımı töreni sonrasında öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı karne hatıra fotoğrafı çekimi yapılmasının ardından program sona erdi. 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle il genelinde 823 okul/kurumda, 10 bin 183 sınıfta; 188 bin 774 öğrenci ve 15 bin 473 öğretmenimizle başarılarla dolu 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı tamamlandı.

“Öğrencilerimizle birlikte öğretmenlerimiz de yaz tatiline giriyorlar”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında, “Öğretmenlerimiz yıl boyunca özverili bir şekilde öğrencilerimiz ve ülkemizin geleceği için çok çalıştı. Öğrencilerimizle birlikte öğretmenlerimiz de yaz tatiline giriyorlar. Ülkemizin yapı taşı geleceğimiz gençlerimiz için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız. Ülkemiz sizlerle çok daha güçlü” dedi.