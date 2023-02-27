Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 419 gram metamfetamin, 12 gram 1784 birim sentetik kannabinoid, 38 gram eroin, 36 gram esrar, 14 adet adet sentetik ecza hap, 5 adet ecstacy, 2 adet tüfek ve 200 TL para ele geçirildi.

Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 16 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

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