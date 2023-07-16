Denizli’de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anısına Okçuluk İl Şampiyonluğu müsabakaları Zafer Katrancı tesislerinde yapıldı.

15 Temmuz Denizli Okçuluk İl Şampiyonluğu müsabakaları, 15 Temmuz 2023 tarihinde Zafer Katrancı tesislerinde 50 civarı sporcunun katılımı ile yapıldı. Okçuluk Spor Kulübü sporcularının mücadele ettiği yarışmalarda U13, U15, U18 ve U21 kategorilerinde olimpik ve makaralı yaylarda müsabakalar yapıldı. Sıcak havaya rağmen katılımın yüksek olduğu şampiyonlukta ilk 3 sırayı alan okçulara madalya verildi.

Yarışmayı değerlendiren Denizli Okçuluk İl Temsilcisi Sevinç Bursalı, şampiyonluğun çekişmeli geçtiğini belirterek, "U15’de yer alan sporcularımız bir ay sonra Ordu’da yapılacak Türkiye şampiyonasına gidecekler. Bu yarışma aynı zamanda o yaş grubunda seçme ayağı olarak değerlendirilebilir. İlimizde artık yavaş yavaş çoğalmaya başlıyoruz. Yaptığımız yarışmalar birlik beraberlik, okçuluğun biraz daha yaygınlaşması, çocukların sosyal anlamda bir şeyler yapıyor olabilmelerine katkı sağlanması ayrıca ailelerin de desteği ile çoğalmaya başladık" dedi.

"Kamp yaklaşık bir hafta sürecek"

Denizli’de okçuluğun daha iyi bir seviyeye gelmesi ve tanıtılması anlamında Ağustos ayının ilk haftasında Çal ilçesinde kamp yapacaklarına dikkat çeken Bursalı, "Sağ olsun kaymakamımızın, belediye başkanımızın ve Gençlikspor İl Müdürlüğü’nün destekleri ile kamp yapacağız. Kamp yaklaşık bir hafta sürecek. Kampımız isteyen bütün okçulara açık olacak. Orada bütün kulüplerle ortak antrenmanlar, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.