Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşlerinin ikincisi, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşlerinin ikincisi, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarma adına düzenlediği geleneksel deve güreşi, sabahın erken saatlerinde develerin yerini almasıyla başladı. Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde ikincisi düzenlenen deve güreşine Denizli’nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden 120 pehlivan deve katıldı. Tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşine katılım ücretsiz olurken, vatandaşlar heyecana ortak oldu. Gün boyu sürecek olan müsabakalar, heyecan dorukta devam ediyor.

“Değerlerimize sahip çıkarsak biz biz olmaya devam ederiz”

Vatandaşlarla beraber güreşi takip eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Gerçekten vatandaşlarımız geleneksel hale getirdiğimiz deve güreşlerine yoğun ilgi gösterdi. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burası geleneksel spor oyunları tesisi. Bu alan bizim için çok büyük bir imkan. Bu bizi biz yapan değerlerimiz. Geleneğimize sahip çıkmak çok çok önemli. Kaybolmasına müsaade etmeden gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Deve güreşi genlerimizi ayağa kaldırıyor. Değerlerimize sahip çıkarsak biz biz olmaya devam ederiz. Bu tarz etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Güzel hava, güzel tesisle ve yoğun katılımla güreşi sürdürmek bizi mutlu ediyor” dedi.