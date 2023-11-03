Denizli’de 11 öğrenci yurdunda 12 bin 394 yatak kapasitesiyle hizmet veren Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında uyum programı kapsamında iletişim toplantıları başladı.

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından bir ay geçti. Yaklaşan vizeler öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarında iletişim toplantıları yapılıyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin kaldıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Denizli’de 11 öğrenci yurdundan Denizli il merkezinde 6 yurt ile Buldan, Çivril, Honaz, Bekilli ve Tavas ilçelerinde hizmet veren 5 öğrenci yurdu bulunuyor. Bu yurtlara tercih yapan 12 bin 394 öğrenci, ilk başvurularında yerleşti ve hiçbiri açıkta kalmadı.

Yurtlara yakın markaj

Yurtları tek tek ziyaret eden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman yemekhane ve kurs alanlarında öğrencilerle biraraya gelerek sohbet etti. Yemekhane ve kantin alanlarında incelemelerde bulunan İlman, gıda içerikleri, hijyen kuralları ve yemek hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, beslenme hizmetinin yüksek kalite standartlarında sürdürülmesinin talimatını verdi.

“Yurtlarımızda her bir öğrencinin sorumluluğunu taşıyoruz”

İletişim Toplantılarına beraberinde Hizmet, Yurt ve Şube Müdürleri ile katılan Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, öğrencilerin soru, talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda yurtlarda kalan her bir öğrencinin kendilerine emanet olduğunu ve bunun sorumluluğunu taşıdıklarını belirten İlman, şu ifadelere yer verdi:

“Yurtlarımız her zaman gençlerimizin ve milletimizin hizmetindedir. Pandemi ve deprem dönemlerinde vatandaşlarımıza hizmet veren yurtlarımız eğitim yılı başında gerçek sahipleri olan gençlerimize kapılarını açtı. Gençlerimiz bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınmaları, beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile geleceğe hazırlanmaları önceliklerimiz arasındadır. Onlardan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak çok çalışmalarını istiyor; üretimde, bilimde, sanayide ve teknolojide milletimizin gurur duyacağı başarılarla Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda başarıyla temsil etmelerini diliyoruz”