Denizli’de son bir hafta içerisinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli’de 17 - 24 Temmuz tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 182 gram esrar, 84 birim sentetik kannabinoid, 26 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 5 kök kenevir, 4 adet sentetik ecza hap ve 10 bin TL’de nakit para ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticareti yapma suçlarından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.