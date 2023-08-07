Denizli’de 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 626 gram esrar, 41 sentetik ecza hap, 129 ecstasy, 29,5 gram skunk, 28,3 gram eroin ve 130 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan ayrı ayrı çalışmalarda 626 gram esrar, 41 sentetik ecza hap, 129 ecstasy, 29,5 gram skunk, 28,3 gram eroin ve 130 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Öte yandan yapılan operasyonlarda 11 uyuşturucu satıcısı şüphelisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.