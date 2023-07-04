Denizli Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitim semineri yapıldı. Eğitime katılan 105 can dostu "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" sertifikası almaya hak kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimi düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen seminere "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" olmak için eğitim almak isteyen çok sayıda hayvansever ve davetliler katıldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen "Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri" seminerinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Mehmet Ordu, İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Arama Kurtarma Birimi’nden Ziyşan Alkan Yağız ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’ndan Veteriner Hekim Elvan Alkaya tarafından katılımcılara eğitim verildi. Eğitim seminerinin ardından hayvan severlere sertifikaları verildi. Seminerde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, sokak hayvanlarının sağlık, bakım ve beslenme, hasta hayvanların tanınması ve ilkyardım gibi konu başlıklarında eğitim verildi.

Yerel Hayvan Koruma gönüllüsü

Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.