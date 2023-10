Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunun doyasıya yaşanması için birbirinden özel programlara imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi eşsiz bir sergiyi Denizlililerle buluşturdu. Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren 100 yıla damga vuran 100 fotoğraf beğeniye sunuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında eşsiz bir sergiye imza attı. Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren 100 yıla damgasını vuran 100 fotoğraf Denizlililerin beğenisine “100’de 100 Cumhuriyet” adlı sergi ile sunuldu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışına, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol Küratör İsmail Erdoğan’ın “100’de 100 Cumhuriyet” adlı fotoğraf sergisinin açılış kurdelesini keserek bir süre eserleri inceledi. Kıbrıs çıkartmasından Van depremine, Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye gelişinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar Cumhuriyet’in ilanından bugüne son 100 yıla damga vuran 100 olay fotoğraflarıyla beğeniye sunuldu.

Her yılı temsilen 1 fotoğraf

Serginin Küratörü Erdoğan, sergide, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne geçen süreçte her yılı temsil eden, o dönemde gerçekleşmiş en önemli, en çok konuşulan hadiseyi merkeze alarak bir fotoğraf karesi üzerinden anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin her şeyin çok yoğun yaşandığı bir ülke olduğunu, bu nedenle sergiyi hazırlamanın zor olduğunu anlatan Erdoğan, “Her yılda bir değil, çok sayıda önemli hadise var. Neredeyse her yıla bir 100 yıl sığdıran bir devletiz, bir milletiz. Eleme yaparak en can alıcı, en gündemde yer almış fotoğraflardan bir tanesini, bir temayı seçerek onları 100’de 100 Cumhuriyet Sergisi’nde bir araya getirdik ve o sergiyi de Denizli’de açtık” dedi.