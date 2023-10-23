Denizli’de Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. yılında farkındalık oluşturmak hedefi ile AFAD ve UMKE ekiplerinin refakatinde gerçekleştirilen gençlik yürüyüşü, ortaöğretim okullar da öğrenim gören 28 öğrenci ile Honaz Dağı zirvesine 2 bin 571 metre yapıldı. Ege Bölgesinin en yüksek yeri olan Honaz Dağı zirvesinde şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıran gençlerimize bu etkinlikte, Eğitim Müfettişleri Başkanı Ethem Günay, İl Milli Eğitim Şube Müdürümü Sabri Gökbayrak, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Muhammet Oğur ve Güngör Aslan Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Sarıkaya’da eşlik etti.

100. Yıl Gençlik Yürüyüşünde öğrenciler Honaz Dağı zirvesinde bulunan Honaz Radar Üssünü de ziyaret etti. Öğrencileri ağırlayan üs komutanlığı öğrencilere radar üssü çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. 100. Yıl Gençlik Yürüyüşü aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde son buldu.