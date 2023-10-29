DENİZLİ(İHA) – Denizli’de Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel olarak 100 ortaokul öğrencisiyle 100. Yıl için 1000 metre rakıma çıkarak unutulmaz bir etkinliğe imza attı.

Denizli’de Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel olarak unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Bugün, Nermin Osman Akça ve Mükerrem Mehmet Eke Ortaokullarının öğrencilerinden oluşan 100 kişilik bir grup, öğretmenler ve rehberler eşliğinde, Barıştepe’nin 1000 metre rakımına tırmandılar. Bayraklar ve pankartlarla donatılmış olan bu grup, 100. Yıl için zorlu yolculuğa çıktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlik, Şirinköy üzerinde bulunan Barıştepe zirvesine doğru ilerledi. Yenişehir üst yolundan başlayan yürüyüş, katılımcıları doğanın güzellikleriyle baş başa bıraktı. Zorlu yolda öğrenciler, 1000 metre yükseklikteki Barıştepe zirvesine ulaştığında heyecanla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Yürüyüş, saat 14.30’da Yenişehir’de sona erdi, ancak öğrenciler ve katılımcılar bu deneyimi unutmayacaklarına inanıyorlar. PAKDOS’un düzenlediği bu etkinlik, genç nesillerin milli kimliklerini güçlendirmek, doğa ile daha yakın temas kurmalarını sağlamak ve barışın önemini anlatmak amacıyla önemli bir adım oldu.