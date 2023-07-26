Denizli’nin aralarında bulunduğu 10 il, Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısının 8’incisinde bir araya geldi.

Tarım Kanunu’nun 7. maddesinde yapılan değişiklikle, tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanması yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığına verildi. Hazırlığı yapılan yönetmelik taslağı ile ilgili bilgiler vermek üzere Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısının 8’incisi Denizli’de düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Mehmet Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Vahdettin Doğan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, çevre illerdeki Tarım ve Orman Müdürleri ile akademisyenler, kent genelindeki oda, borsa, birlik kooperatif başkanları, bölge illerinde tarımsal alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Açılışta söz alan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, 10 ilin katıldığı Bölgesel İstişare Toplantısının Denizli’de yapılmasını uygun gören bakanımız İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ederek, tüm katılımcılara “hoş geldiniz” dedi. Sonrasında söz alan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Bakanlığımızın Tarımsal Üretim Planlaması ile ilgili bir mevzuat hazırlığına başladığını belirterek, bu konuda bölgesel değerlendirme toplantıları düzenleyerek İl Müdürlükleri ve STK’lar ile bilgi alışverişinde bulunduklarını ayrıca Tarımsal Üretim Planlamasının bir süreç olduğunu söyleyerek konunun tüm paydaşlarla değerlendirileceğini belirtti. Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ise, Ülkemizin üretim kapasitesinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, bu üretimin planlı yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ve Ülke ihtiyaçlarına daha fazla cevap vereceğini söyledi.

Tarımsal Üretim Planlamasının yürütülmesinde Bakanlık teşkilatlarına önemli görevler düştüğünü vurgulayan Emiralioğlu, STK’ları ile de sürekli ortak çalışma programı içinde bulunulacağını söyledi.

Ayrıca üretici talep ve ihtiyaçlarının da çok önemli olduğunu vurgulayan Emiralioğlu bu çerçevede çok geniş bir çalışma başlattıklarını belirterek, sürecin ülkemiz ve üreticilerimiz için faydalı olmasını diledi.

Daha sonra söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek Denizli’mize ve Ülkemize faydalı bir toplantı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Vahdettin Doğan, Tarımsal Üretim Planlaması ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Toplantıda Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmelik taslağı ile ilgili bilgilendirmenin akabinde planlama ile ilgili sektörün öneri ve talepleri alındı. Toplantıya Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Çeşitli kollarından 486 kişi katılım sağlayarak bugüne kadar konu ile ilgili yapılan toplantılar arasında en fazla katılımcı sayısına ulaşıldı.