Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 73’ü maddi hasarlı, 63’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 136 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 73’ü maddi hasarlı, 63’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 136 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 1 ile 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 18 bin 993 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 718’i hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 136 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından, 73’ü yaralanmalı, 63’ü maddi hasarlı kaza meydana geldi.