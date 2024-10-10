Denizli’de 30 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 35 ayrı operasyon kapsamında 54 şüpheli yakalandı. 21 zehir tacirinin tutuklandığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve yaklaşık 160 bin TL para ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik 35 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 11 bin 394 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, 2 bin 316 sentetik ecza hap, 385 gram metamfetamin, 68 gram eroin, 38 gram skunk, 7 gram esrar, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 159 bin 730 TL ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan gözaltına alınan 43 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak sucudan ise 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik timlerinin madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında ise 8 bin 545 vatandaş bilgilendirildi.